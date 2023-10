Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli ha analizzato il ko di Napoli-Fiorentina, soffermandosi anche su Meret:

"Alla seconda azione in area è arrivato il primo dei tre gol viola, con il pallone di Brekalo passato tra le gambe di Meret, nuovamente in difficoltà come gli accadeva quando vi era il ballottaggio con Ospina, quasi sempre vinto dal colombiano. La sosta e l'aria della Nazionale devono aiutare il portiere a ritrovare tranquillità ed efficienza".