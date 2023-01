Il Mattino - Meret: stagione da incorniciare, Mancini pensa a lui titolare al posto di Donnarumma

Napoli - La stagione di Alex Meret con il Napoli può diventare ancor più grande con la vittoria dello scudetto e l'avanzamento di gerarchie in Nazionale. Perché ci sono ancora dei momenti difficili che vive Donnarumma e allora il ct può pensare di lanciare titolare Meret a Napoli nella prossima partita contro l'Inghilterra al Maradona e magari anche in futuro. Questo quanto riportato da Il Mattino:

Roberto Mancini pensa di dare più spazio e che questa per Meret possa essere una stagione da incorniciare. Alex Meret è un intreccio di cose: il talento che è indiscutibile, il sapersi trovare al momento giusto nel posto giusto, il destino che non fa raggiungere accordi con chi doveva venire al suo posto. La vita, insomma. E ora, dopo 21 partite brillanti, può persino prendersi il lusso di pensare che non si gioca solo lo scudetto in questo 2023, ma anche qualcos’altro. Dunque, eccolo che sia pure a distanza (e con il portiere stabiese ancora in netto vantaggio) Meret sia diventato una alternativa a Donnarumma per la maglia di numero 1 dell’Italia: con l’Albania, l’esordio da titolare. Ora il 23 marzo c’è l’Italia al Maradona con l’Inghilterra e chissà se le gerarchie cambieranno.