Il Mattino - Meret in imbarazzo sul gol, Anguissa salva dalla figuraccia! Osimhen zavorrato

Il Napoli ha ancora il cellophane nelle gambe: ha cominciato a lavorare con tutti tra il 19 e il 20 luglio, per forza di cose le saette ancora non si vedono come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

Chi sta meglio nel Napoli?

“Colui nel quale si vedono meno è Osimhen, ancora troppo zavorrato dal lavoro di Dimaro e da un mese di vacanze. Anguissa salva dalla figuraccia, dopo che Puletto trova il coraggio di calciare una punizione da metà campo mettendo in imbarazzo Meret e chi doveva piazzarsi davanti alla palla”

NAPOLI (4-3-3): Gollini (dal 46’ Meret); Zanoli (dal 46’ Di Lorenzo), Ostigard (dal 46’ Rrahmani), Juan Jesus (dal 46’ Obaretin), Mario Rui (dal 35’ Olivera); Folorunsho (dal 46’ Anguissa), Demme (dal 46’ Lobotka, dall’88’ Coli Saco), Elmas (dal 46’ Zielinski); Politano (dal 46’ Raspadori), Simeone (dal 46’ Osimhen), Zedadka (dal 46’ Kvaratskhelia). A disp.: Contini, Zerbin. All. Garcia

SPAL (4-3-3): Alfonso (dal 46’ Galeotti, dal 76’ Meneghetti); Dickmann, Peda (dal 60’ Breit), Arena (dal 60’ Dumbravanu), Tripaldelli (dal 60’ Saiani); Parravicini (dal 60’ Boccia), Murgia Celia (dal 46’ Maistro); Orfei (dal 60’ Puletto, Antenucci (dal 60’ Rabbi), D’Orazio (dal 60’ Rao). A disp.: La Mantia. All. Di Carlo

Arbitro: Paride Tremolada

Assistenti: Mauro Galetto e Davide Moro

Marcatori: dal 62’ Puletto (Sp), dal 73’ Anguissa (Na).