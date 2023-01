Il Mattino - Meret cannibale: ha lavorato con umiltà e non ha più paura di nulla, vuole giocare tutte le partite

Napoli - Le ultime notizie sul Napoli e il momento di Meret che in questa stagione sta ottenendo importanti successi e soddisfazioni anche a livello personale. Questo quanto scrive Il Mattino:

Alex non ha più timore di nulla ormai, non si sente sotto esame a ogni tiro o per ogni passaggio coi piedi che fa. Ha lavorato per migliorare questo aspetto anche per tutta la sosta, con umilità. Ora ha anche preso l’abitudine di divorare i suoi vice: Sirigu non ha mai giocato, neppure un istante. Alex ora si scopra un cannibale che vuole giocarle tutte. Tra le big, è l’unico che ha il posto fisso, l’unico che gioca in serie A e poi in Champions.