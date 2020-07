Il Mattino: mercoledì a Bologna diversi cambi in attacco, c'è un aspetto sottolineato da Gattuso che va migliorato

Ultime notizie Napoli - Con il gol segnato al Milan, Dries Mertens sale a 125 reti come leader nella speciale classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli. Ma il suo guizzo non è bastato, come racconta Il Mattino:

"Gli azzurri non hanno concretizzato numerose occasioni e questo è stato un limite evidenziato anche in altre partite. Un aspetto sottolineato da Gattuso e che andrà migliorato a partire da mercoledì a Bologna. Per la prossima gara Ringhio dovrebbe cambiare diverse pedine anche in attacco, l'unico finora sempre presente dal primo minuto nel reparto offensivo dopo la ripresa è stato Insigne"