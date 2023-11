Il Mattino: Mazzarri versione british, non urla, non si lamenta e non si toglie la giacca!

Walter Mazzarri torna sulla panchina del Napoli dieci anni dopo e lo fa con una vittoria sofferta e meritata.

Ultime news. Oggi Il Mattino racconta l'esordio di Mazzarri in panchina, sottolineando come il "nuovo" Mazzarri sia stato "almeno due toni sotto i ricordi di tutti". Un Mazzarri in versione "quasi british", scrive Il Mattino: "Sbraccia di meno, non urla e non si toglie la giacca e nemmeno il cappotto".

Insomma, una versione più pacata del Mazzarri che eravamo abituati a conoscere. "Non si è lamentato quasi mai", scrive Il Mattino nonostante l'ammonizione beccata nel primo tempo. "Ha sofferto dentro, cercando di lavorare sulle sue esuberanze".