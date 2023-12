Mazzarri sceglie per ora di vivere in hotel: niente abitazione in zona Pozzuoli

Napoli Calcio - La voglia di Walter Mazzarri è davvero tanta di provare a rianimare un Napoli uscito con le ossa rotta dalle gare contro Real Madrid, Inter e Juventus. L'allenatore, insieme al suo staff, sta lavorando sodo per cambiare le cose nel minor tempo possibile.

A testimonianza della full immersion che sta facendo Mazzarri, come si legge su Il Mattino, il tecnico non ha ancora nemmeno scelto casa. Gli erano state proposte delle soluzioni in zona Pozzuoli che, a quanto pare, non avrebbero convinto l'allenatore il quale per ora resta in hotel.