Il Mattino - Mazzarri ha un'arma da sfruttare contro il Real, ma non è Kvaratskhelia e nemmeno Osimhen

Ultime notizie Napoli - Contro l'Atalanta si è visto un Napoli pimpante. Mazzarri ha iniziato subito a predicare un'idea di gioco offensiva, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

In rosa ha una batteria che può vantare al suo interno Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Simeone, Politano e Lindstrom:

“Si potrebbero aggiungere Zielinski ed Elmas, Mazzarri sa che potrà divertirsi e far divertire. E a Bergamo un segnale evidente che esula dagli attaccanti. La proiezioni offensive di Di Lorenzo hanno rappresentato una costante, sono un'arma in più per il Napoli di Mazzarri anche contro il Real Madrid”