Il Mattino - Mario Rui potrebbe anche restare a Napoli. Hysaj piace all'Atletico, ma De Laurentiis chiede 25 mln

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il club azzurro prima di piazzare altri colpi in entrata dovrò cedere. Restano da sbloccare diverse operazioni in uscita. Uomini mercato in tal senso sono Verdi, Inglese, Rog e Hysaj. Invece Mario Rui non è tra quelli da considerare in uscita nell’immediato e anzi potrebbe anche restare: oggi comincerà gli allenamenti a Dimaro con altri nazionali in rientro e cioè Mertens, Milik, Zielinski e Hysaj: è lui il terzino sinistro con Ghoulam in attesa di eventuali svilluppi. Verdi è nel mirino del Torino, trattativa già i piedi da giorni, l’esterno piace a Mazzarri e gradirebbe la destinazione ma c’è da trovare l’accordo: Il Napoli chiede 25 milioni, il Toro vuole chiudere a cifre più basse. La richiesta per Inglese è 25 milioni, più club di A gravitano intorno a lui, innanzitutto Atalanta e Bologna ma finora non è arrivata l’offerta giusta. Stesso discorso per Rog valutato 20 milioni, si è fatto avanti il Genoa ma che non vuole spingersi fino a tanto. Su Hysaj il club più avanti è sempre l’Atletico Madrid ma c’è distanza con i 25 milioni richiesti dal Napoli