Il Mattino - Lunga serie di infortuni, la preparazione è cambiata: la situazione

Ultime notizie SSC Napoli - "Ahi ahi, ma quanta gente già in infermeria. È una piccola corsa ostacoli quella di Garcia", apre così l'edizione odierna de Il Mattino sul Napoli con un'analisi dei tanti infortuni che il club azzurro si sta trovando a fronteggiare.. Uno dopo l'altro, da Dimaro a Castel di Sangro, sia pure per motivi differenti sino sono fermati Mario Rui, Demme, Elmas, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen e Simeone.

E il quotidiano oggi in edicola scrive:

"La preparazione atletica è cambiata perché ad essere cambiato è il preparatore: da Sinatti a Rongoni. Le cose, ovviamente, sono differenti in tutto e per tutto. Ma anche un anno fa c'erano fastidi muscolari in fase di preparazione. Insomma, nulla di strano. Il lavoro di questi giorni è fatto di fatica, di allenamenti duri, anche di diete rigeneranti, di test atletici, di partite amichevoli. Rappresentano anche un'occasione per i tifosi di vedere da vicino i propri beniamini e spesso anche una banale partita di allenamento in famiglia, a metà campo, sotto gli occhi dei tifosi, porta a non risparmiarsi, a dare il massimo. Quel che conta è fermarsi in tempo. Come è stato fatto con Osimhen. Che di riposo ne ha sempre bisogno in maniera speciale, per la sua esplosività (non solo caratteriale)".