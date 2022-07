Il Mattino - Luigi e Aurelio De Laurentiis non si arrendono, altro ricorso contro il divieto sulle multiproprietà

La famiglia De Laurentiis non si arrende secondo il Mattino e presenta un nuovo ricorso contro le multiproprietà.

Aurelio De Laurentiis non si arrende e promuove un altro ricorso sulla questione multiproprietà, al Collegio di Garanzia delloSport, l’ultimo grado dopo che ilmese scorso la Corte Federale d’Appello, dopo un rigetto in primo grado, aveva respinto il ricorso del presidente del Napoli, e quello di suo figlio Luigi, amministratore unico del Bari.

In pratica la famiglia De Laurentiis sarà costretta, dal campionato 2024/25, a vendere una delle due società, non potendo detenerle entrambe per regolamento federale, a prescindere dal campionato a cui si partecipa. I De Laurentiis hanno presentato ricorso in merito alla «nuova formulazione dell’art. 16 bis delle Noif (le norme organizzative interne federali) che vieta partecipazioni gestioni o situazioni di controlli, in via diretta e indiretta in più società del settore professionistico da parte delmedesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado».