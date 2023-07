Il Mattino - Lozano può partire: i tre nomi che il Napoli segue per rimpiazzare Chucky

Calciomercato Napoli - Il Napoli sembra sempre di più intenzionato a cedere Hirving Lozano si legge su Il Mattino. L'attaccante messicano piace molto al Fenerbahce che avrebbe chiesto informazioni agli azzurri che proveranno a portare a casa una plusvalenza anche se il Chucky ha solo un altro anno di contratto. Il Napoli ha già in mano alcuni nomi per rimpiazzare Lozano.

Il Napoli cede Lozano?

Il primo nome in lista per Il Mattino è quello di Jesper Lindstrom che gioca nell'Eintracht Francoforte. Piace molto perchè è in grado di giocare in diverse posizioni della trequarti. Il costo dell'operazione non spaventa gli azzurri. La prima alternativa porta ad Adama Traorè, ma occhio anche alla pista italiana che porta a RiccardoOrsolini del Bologna.