Il Mattino - Lozano escluso con il Milan, alone di mistero sulla scelta! Sembrava recuperato

Napoli - Hirving Lozano ancora infortunato nel Napoli e non è nemmeno convocato per la partita contro il Milan. Come riportato da Il Mattino, le scelte vengono fatte seguendo l’unica gerarchia della condizione psicofisica ma finché Lozano non torna c’è poco da fare: l’esclusione del messicano ha un certo alone di mistero, perché sembrava davvero recuperato almeno per la panchina. Ma all’ultimo secondo il medico Canonico e Gattuso hanno deciso di non correre rischi e di tenerlo al riparo da ricadute perché visto che è un giocatore esplosivo, che non si trattiene, il pericolo è dietro l’angolo. Con la Roma sarà al top.