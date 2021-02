Il Mattino - Lozano crac, fermo un mese: individuata la possibile gara del rientro

Napoli calcio - Lozano resterà fuori più o meno 4 settimane: ennesima tegola per Gattuso che perde l'uomo più in forma del Napoli.

Lozano

Come riporta Il Mattino:

"Il messicano ha effettuato ieri gli esami strumentali alla clinica Pineta Grande: distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro, questa la diagnosi. Il messicano che ha cominciato ieri la riabilitazione salterà verosimilmente 6 partite per tornare in campo contro il Milan tra un mese, oppure nell'ipotesi migliore sette giorni prima contro il Bologna magari per la panchina. Lozano, quindi, si rivedrà a marzo e dovrà saltare tutti i prossimi impegni del Napoli a cominciare dalla doppia sfida dei sedicesimi di Europa League contro il Granada. E nel riscaldamento del match contro i bianconeri si è infortunato anche Ospina: distrazione di primo grado all'adduttore della coscia destra, questo l'esito degli esami strumentali alla clinica Pineta Grande. Infortunio meno grave rispetto a quello di Lozano, il portiere colombiano dovrebbe farcela più o meno nel giro di 10-15 giorni ed essere quindi in campo contro il Benevento".