Il Mattino - L’origine dei mali del Napoli è l'addio di Spalletti, la colpa di principale di Garcia è un'altra

Ultime notizie Napoli - Il Mattino scrive del momento del Napoli:

“L’origine dei mali di questa stagione è tutto in quell'addio: è il crocevia della storia del Napoli. De Laurentiis ha sempre riconosciuto i meriti di Spalletti, non esserlo riuscito a fargli cambiare idea resta il grande rimpianto. Perché poi è stato tutto in salita, a iniziare dalla decisione di ingaggiare Garcia che ha, come colpa principale, quella di essere distante anni luce su tutto rispetto al grande condottiero dello scudetto”