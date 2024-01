Il Mattino: "La vittoria con la Salernitana porta il nome di Demme, da reietto e non gradito spunta fuori con umiltà e sacrificio"

Napoli - Torna di moda Diego Demme nel Napoli. Arriva la forte critica de Il Mattino sulla gestione del calciatore che nel momento del bisogno si è fatto trovare pronto:

Da quasi fuori rosa e oggetto misterioso, il reietto, il non gradito, la settima scelta di centrocampo. Con Garcia non ha giocato mai, con Mazzarri ha fatto una apparizione sporadica in Coppa Italia. Poi, d'un tratto, scavando il fondo del barile, a furia di infortunati, eccolo spuntare dalla panchina, Diego Demme. E cambiare volto alla partita con la Salernitana. Con umiltà, sacrificio e sete di rivincita. Sono due anni che vive ai margini. Quest'anno, pur senza dirlo ufficialmente, Demme era ai margini: in attesa che qualcuno se lo prendesse prima del 30 giugno, giorno della scadenza del contratto che non ha mai rinnovato anche per via della carta d'identità e dei 32 anni di età.

Ma l'uomo ha mostrato il suo valore: ha dato il cento per cento una volta in campo, altro che trasferimento. La vittoria con la Salernitana porta il suo nome. Ed è una prestazione che obbliga Mazzarri a prenderlo in considerazione contro la Fiorentina in Supercoppa: chiaro, l'aut aut di De Laurentiis porta a tenerlo ancora fuori ma a Riad c'è una tale emergenza numerica che spinge Walterone a tenerlo in considerazione. Chi in campo, sennò? Gaetano ha pagato il prezzo dell'esordio, Zielinski è stato aggregato ma deve dimostrare di avere la testa qui. Senza Anguissa e Cajuste, con Lindstrom che non viene proprio preso in considerazione, ecco che la soluzione potrebbe essere proprio il redivivo Demme.