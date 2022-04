Il Mattino - La questione ritiro è una pantomima! La cena a scopo terapeutico è una specie di novità

Ritiro sì, poi l'inversione a U e la cena di gruppo nel Napoli. Una pantomima, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino. La squadra non ha provato a far cambiare idea al club, anche se fin dal primo istante un po' tutti hanno ritenuto il provvedimento fuori luogo.

Ritiro Napoli? Una pantomima

"Sarebbe toccato al capitano Insigne provare a trattare ma Lorenzo non è neppure tornato con il gruppo perché, con Meret, era stato autorizzato a rientrare per conto suo. De Laurentiis ha voluto fare una nota spinto dalla esigenza di voler spiegare il momento: Non è un commissariamento del tecnico, almeno non è questa l'intenzione. Poi se Spalletti dà una chiave di lettura diversa, di sicuro non lo terrà per sé. Secondo De Laurentiis non bastano più le due-tre ore nel centro tecnico. Fa un certo effetto sentir parlare dell'esigenza di dover parlare per migliorare la qualità del gioco. La cena a scopo terapeutico è una specie di novità ma sempre meglio di un ritiro a tempo indeterminato che ricorda chissà quale calcio di una volta"

