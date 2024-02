Il Mattino: la gastroenterite non ha impedito a Osimhen di andare a Lagos a festeggiare con la famiglia, non si capisce cosa gli impedirebbe di giocare col Genoa

L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito a Victor Osimhen e al suo ritorno in campo col Napoli:

"La sensazione è che Osimhen darà la sua disponibilità, nonostante i problemi allo stomaco. D’altronde, domenica ha giocato 90 minuti della finale con la Costa d’Avorio, e non si capisce esattamente cosa gli impedirebbe di giocare tra due giorni (magari solo un tempo) con il Genoa. Lo staff medico sa dell’attacco di gastroenterite e lo visiterà in queste ore. Roba, per intenderci, che non gli ha impedito di volare a Lagos, festeggiare in famiglia e poi prendere parte a una serie di ricevimenti. Insomma, tocca a lui, il calciatore che con i 10 milioni netti (più di 2 di bonus) risulta il più pagato della serie A dare una scossa".