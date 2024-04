Napoli - Khvicha Kvaratskhelia ha saltato l'ultima gara di campionato contro l'Atalanta per un problema muscolare accusato dopo la gara disputata con la sua Georgia. in vista del match di domenica a Monza arrivano buone notizie per Francesco Calzona. Secondo quanto si legge su Il Mattino, l'attaccante georgiano sarà nuovamente a disposizione per scendere in campo contro la compagine allenata da Raffaele Palladino.