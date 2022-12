Il Mattino - Kvara in continua crescita dal punto di vista atletico: sarà al top per Inter-Napoli

Napoli - Ultime notizie sul Napoli e Kvaratskhelia, sempre più in condizione ottimale in vista della ripresa della stagione. Il giocatore sta approfittando di queste amichevoli per recuperare al meglio la forma. Questo quanto scrive Il Mattino:

Dopo aver recuperato dall’infortunio ora Kvara è in crescita sempre più dal punto di vista atletico e sarà al top per la partita del 4 gennaio al “Meazza” contro l’Inter: mercoledì sera un altro test contro il Lille, un’altra partita che servirà a Kvarastkhelia a crescere ancora di più di livello dopo i buoni segnali mostrati con il Villarreal. Il georgiano che su instagram ha postato una foto con Messi e Maradona e la coppa del Mondo.