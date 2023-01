Il Mattino - Kvara cerca il gol dopo più di due mesi: Sampdoria nel mirino

Napoli - Dopo la sconfitta contro l'Inter, la prima in campionato, vuole reagire il Napoli e può farlo subito dopo pochi giorni con i suoi uomini migliori contro la Sampdoria.

Napoli: Kvaratskhelia cerca il gol

E' da tanto che manca il gol a Kvara, più di due mesi tra l'infortunio e la sosta. Ecco che allora, come riporta Il Mattino, la partita contro la Sampdoria può essere quella giusta per rivedere segnare Kvaratskhelia con la maglia del Napoli in una partita ufficiale di Serie A. Perché il giocatore e la squadra di Spalletti hanno voglia di reagire dopo il brutto ko con l'Inter.