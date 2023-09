Il Mattino - Kvara appannato, per Bologna-Napoli è pronto Raspadori dal 1'

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino analizza il momento 'no' di Kvaratskhelia che post infortunio non riesce ad accendersi e allora scrive

"Prima trasformava in oro ogni cosa, adesso non gli riesce praticamente nulla. Raccontava, nel momento di massimo splendore, che tutti sapevano quello che lui fa quando parte in slalom «ma nessuno riesce a fermarmi». Ora non è così. A Braga lo hanno cancellato. E gli darà anche fastidio essere sostituito, ma è la cosa più logica da fare in questi tempi. Anche lui ha un alibi di ferro: si è infortunato. I calciatori non sono come i pc che accendi il tasto, avvii e tutto va come ti aspetti. E allora ecco che a Bologna rischia il posto anche lui. Perché c'è Raspadori che ha tutte le ragioni per pretendere una maglia da titolare. Le note liete ci sono. Sono tante: Zielinski sta trovandosi a meraviglia in questa posizione a tutto campo, si esalta. Ed è in forma. Come lo sono quelli della catena di destra, Politano e Di Lorenzo, che sono davvero una specie di salvacondotto per il Napoli e Garcia".