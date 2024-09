Il Mattino - Juventus-Napoli è anche la sfida Yildiz-Kvaratskhelia: c'è una curiosità tra i due

Notizie Napoli calcio. Khvicha Kvaratskhelia è uno dei punti fermi del Napoli di Conte. Dopo una stagione complicata (al pari dell'intera squadra), il fuoriclasse georgiano è tornato ad essere decisivo per le sorti degli azzurri.

Sabato sera contro la Juventus ci sarà la sfida ravvicinata con Yildiz, giovane numero 10 bianconero che sta stupendo tutti. Ecco quanto riportato da Il Mattino sui due calciatori:

Piccola curiosità. Kvara è stato portato al Napoli tre anni or sono dal ds Cristiano Giuntoli, attuale dirigente della Juventus. Yildiz nello stesso anno (era il 2022) è approdato alla Juve ed è subito stato portato alla Next Gen dallo staff bianconero di cui faceva parte anche e sopratutto un certo Giovanni Manna, attuale diesse del Napoli. Un altro tratto in comune di due stelle emergenti che si ritroveranno una di fronte all’altra sabato sera allo Stadium.