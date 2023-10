Il Mattino - Italiano avrebbe meritato la panchina del Napoli: De Laurentiis pensò a lui per il dopo Spalletti

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli ha analizzato il ko di Napoli-Fiorentina, soffermandosi sulla figura di Vincenzo Italiano:

"Tra le cose che non vanno in questo avvio di stagione c'è anche l'avvio in salita in alcune partite ed è accaduto anche in quella con la Fiorentina di Italiano, il tecnico a cui De Laurentiis pensò dopo l'addio di Spalletti: avrebbe fatto bene a ingaggiarlo, visto che al Maradona ha vinto per la quarta volta in sei gare.

Per l'avvio di una rimonta, una palla l'ha avuta proprio a inizio ripresa Osimhen. Ma poi si è spenta la luce del Napoli, mentre sempre più alte sono state le fiammate della Fiorentina di Italiano, un signor allenatore che avrebbe meritato la panchina del club campione d'Italia e non soltanto per un gioco di parole".