Il Mattino - Ipotesi addio zona gialla fino a fine aprile: ecco cosa teme il governo

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito alla situazione Coronavirus in Italia:

"Lo scenario all'orizzonte è compromesso: mantenere anche dopo Pasqua, per almeno due settimane, la sospensione della fascia gialla, facendo ballare le Regioni, a seconda dell'andamento del contagio, tra arancione e rosso. Solo in situazioni straordinarie di bassissima diffusione del virus, come già avvenuto in Sardegna, può essere previsto il bianco. Prosegue il divieto dello spostamento tra Regioni. Torneremo a rivedere il giallo solo nella terza decade di aprile, ma c'è chi chiede comunque di rendere più severe le misure anche per questo colore: maggiore rigore nei week-end e limitazioni che scoraggino gli aperitivi del tardo pomeriggio, anticipando le chiusure di ristoranti e bar (oggi previste alle 18 in fascia gialla) di qualche ora. Se questi saranno i pilastri principali del decreto, si andrà a ripetere lo schema del primo lockdown del 2020, che si concluse a maggio quando in Italia c'era un quinto di persone positive rispetto a oggi (ma la capacità di testare e intercettare i casi asintomatici era molto più limitata), mentre i ricoverati erano più o meno quelli attuali".