Il Mattino - Iniziato il processo di ringiovanimento della rosa voluto da De Laurentiis: alcune cessioni serviranno anche per abbassare l'età media

Notizie Napoli calcio. Come riportato da Il Mattino, la volontà del Napoli è quella di ringiovanire l'età media della propria rosa per dare il via ad un nuovo ciclo. Ecco le ultime in merito:

"Un addio, quello di Callejon, che proseguirebbe il processo di rinnovamento già cominciato dal Napoli a gennaio con gli acquisti del giovane difensore Rrahmani dal Verona e di Petagna dalla Spal. Tra i movimenti in entrata e in uscita si abbasserà infatti l'età media del gruppo azzurro nella prossima stagione"