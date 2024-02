Il Mattino - Il Napoli cerca casa, con i lavori al Maradona esilio a Palermo o Bari: il motivo

Ultime notizie Napoli - Il Napoli cerca casa? Non è una boutade e nemmeno un'altra puntata del romanzo che vede contrapposte la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e il Comune retto dal sindaco Gaetano Manfredi. Ne parla Il Mattino.

Il tema è venuto fuori poco prima della partita tra il Napoli e il Barcellona:

"Manfredi e De Laurentiis hanno parlato del futuro del Maradona in funzione di Euro 2032, c'è bisogno che la struttura di Fuorigrotta venga rifatta a iniziare dalla eliminazione della pista di atletica. Il patron lascia immaginare che il progetto che Manfredi aspetta è in fase di elaborazione ed è nella mente del Presidente.

Il Napoli sta cercando una casa per giocare le gare casalinghe perché se si fanno i lavori è difficile -tuttavia non impossibile - restare al Maradona mentre sono in azione gru e operai. Ma nel caso il patron decidesse di lasciare il Maradona nel periodo dei lavori quali sarebbero gli stadi in grado di ospitare il Napoli?

Quelli di Bari e di Palermo, gli impianti hanno le licenze Uefa. In linea teorica ci sarebbero Benevento e Avellino ma c'è il problema delle licenze europee oltre che della capienza. Poi Salerno, ma lo stadio sarà presto oggetto di massicci lavori"