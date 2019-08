Il Mattino - Il mondo di Meret: dall'idolo Buffon al gesto della madre e della sorella dopo l'infortunio a Napoli

Uno dei punti fermi del Napoli per la prossima stagione è senza ombra di dubbio Alex Meret. L'edizione odierna del Mattino, infatti, ha ripercorso quella che è stata la sua infanzia. Dagli arrivi nelle giovanili del Rivolto fino all'approdo all'Udinese a 10 anni, passando per il Donatello. Mai avuto dubbi per quanto riguarda il ruolo: i guanti erano quelli di Buffon al pari del poster appeso in camera sua. Molto stretto anche il rapporto con il padre e la madre, con quest'ultima che, insieme alla sorella, si è trasferita a Napoli quando era fuori per infortunio per tenergli compagnia. Sentimentalmente, poi, il suo cuore appartiene a Debora, con la quale vive nella zona flegrea per stare lontano dal caos della città