Il Mattino - Giuntoli ha rinunciato a 3 milioni pur di lasciare il Napoli

Calcio Napoli - Cristiano Giuntoli da ieri sera non è più il direttore sportivo del Napoli. L'edizione odierna de "Il Mattino" rivela alcuni dettagli di natura economica per quanto riguarda la separazione del dirigente dalla SSC Napoli. Per il quotidiano, Giuntoli ha infatti rinunciato ad una somma pari a 3 milioni di euro per liberarsi contrattualmente da Aurelio De Laurentiis il quale ha accettato di separarsi dal suo dipendente con il quale ha condiviso 8 anni di lavoro.

Ieri la SSC Napoli ha pubblicato il comunicato ufficiale che sanciva il divorzio dal DS: "Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra".