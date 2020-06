Il Mattino - Ghoulam scalpita, Gattuso potrebbe dargli fiducia subito! Turnover, cambi di alimentazione e riposo: come gli azzurri affronteranno il tour de force

Ultime notizie calcio Napoli - All'orizzonte per il Napoli, così come per tutte le altre squadre di Serie A, c'è un ciclo di partite di ferro dal momento che si giocherà ogni tre giorni fino a fine campionato, fissata al 2 agosto. Come se, di fatto, per sei settimane si giocasse il doppio impegno Champions League-campionato. Come sottolineato dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, si tratta di una incognita dal momento che non è stato mai affrontato un periodo così fitto.

Sarà fondamentale la gestione delle energie e per questo il tecnico ha deciso, dopo i carichi delle settimane precedenti alla Coppa Italia, di abbassare il coefficiente di fatica degli allenamenti. Una sorta di scarico funzionale. Sarà tutto finalizzato a permettere ai calciatori di ricaricare le energie "anche mentre sono in campo, anche mentre stanno disputando le 12 gare di campionato che attendono Insigne e compagni". Per gestire la fatica sarà fondamentale anche l'alternanza e l'impiego di tutti i membri della rosa e tra questi scalpitano Ghoulam e Lozano.

Proprio l'algerino sta dando importanti segnali di ripresa che potrebbero spingere Gattuso a concedergli spazio e fiducia subito. Lo staff del tecnico, su richiesta proprio dell'ex Milan, preparerà un planning differenziato per ogni calciatore anche per riposo ed alimentazione. Dovendo recuperare, bisogna assimilare gli alimenti giusti per il reintegro delle energie. Inoltre, dopo le gare, tutti gli elementi dovranno riposare per un numero preciso di ore.