Il Mattino - Gelo tra De Laurentiis e Giuffredi: spunta il gesto sintomatico di ieri di ADL

Calciomercato SSC Napoli - Un lungo incontro, quello tra l'agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, e il duo Conte-Manna, iniziato verso le 15,30 al Parker's a Corso Vittorio Emanuele in quello che è stato il quartier generale del tecnico del Napoli in questi due giorni.

Ma non c'era De Laurentiis all'incontro con Giuffredi, anzi era appena andato via dal Corso Vittorio Emanuele, come racconta Il Mattino di Napoli:

"Non vola il fango. Ed è già un buon inizio. Ma la frattura resta. Intatta. Non facile da ricomporre. Giuffredi ha accettato l'invito di Conte e Manna e ha voluto spiegare perché si è arrivati a questa clamorosa rottura, a questa voglia di addio da parte di Di Lorenzo. Non è un caso che a questo vertice non ha preso parte Aurelio De Laurentiis: è rimasto lì nell'hotel fino a pochi minuti prima l'arrivo di Giuffredi. Tra i due è calato un gelo piuttosto imbarazzante e sorprendente. Giuffredi ha preso parte al breafing in cui venne sancita la fiducia a Rudi Garcia e il patron ha partecipato, in prima fila, alla presentazione del suo libro autobiografico. Ecco, dimenticate quel clima. Ora c'è burrasca. E quindi, non stupisce che appena si è fatto l'ora dell'appuntamento tra il procuratore e Conte, il patron sia salito sul Van assieme all'ad Chiavelli e se ne è andato via. Impossibile far finta di nulla".