Il Mattino - Gattuso non si ferma, sta pensando di portare la squadra in ritiro in vista dell'Europa League

Ultime calcio Napoli - Dopo la sconfitta interna col Milan, Gennaro Gattuso è tentato, molto tentato, domani sera, di portare la squadra in ritiro prima della gara di Europa League.

Gattuso

Come riporta Il Mattino:

"Una specie di monito. O forse solo per continuare a lavorare sulla ricerca di quella compattezza che, di tanto in tanto, svanisce. Decide oggi, ma lo fara?. Eccolo Gattuso. Scende in campo con piglio del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket. In queste ore e? salito a cavalcioni del Napoli e prova a domare la belva, a suon di frustate. Perche? quello che ha visto con il Milan non riesce a mandarlo giu?. Neppure a 12 ore di distanza. Un discorso ancora una volta severo, anche senza i toni bruschi usati nello spogliatoio del San Paolo, nell’intervallo e alla fine della gara".