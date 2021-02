Il Mattino - Il solco Gattuso-De Laurentiis non è così incolmabile! Cordiali chiacchierate in ritiro, e sul rinnovo...

Ultime notizie Napoli - L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso non ha mai barcollato, mai per un secondo ha pensato di mollare secondo l'edizione odierna de Il Mattino.

"Neppure per un istante si è sentito un re Travicello sulla panchina. Ancora mercoledì Gattuso ha incrociato De Laurentiis nel ritiro e ha scambiato cordiali chiacchiere. Il solco tra De Laurentiis e Gattuso non è così incolmabile come qualcuno sospetta. Anzi. E quel discorso rinnovo, congelato dopo Verona, non è così scontato che non venga ripreso. In ogni caso, a Ringhio non gli resta che il campo"