Il Mattino - Gattuso ha deciso di andare via, insanabile una colpa grave di De Laurentiis

Ultime notizie Napoli - «Bravo Gattuso». È nel cuore della notte, alle 2,53, che De Laurentiis si lancia in un tweet che sembra una mano tesa al suo tecnico con cui i rapporti si sono da settimane guastati. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Un gesto che Ringhio ha apprezzato ma che non cambia lo scenario e la decisione che il tecnico ha preso nell’ultima settimana: Gattuso se ne andrà via da Napoli a fine anno a meno che non dovesse arrivare - ma non è detto che arrivi - una proposta davvero convincente di restare. Ma forse andrebbe via lo stesso.

Gattuso non si sente un separato in casa, è certo di non aver mai rischiato il posto e che la sua panchina non sia mai stata in bilico nonostante le chiacchiere e le tante bugie. Ma è rimasto raggelato dal modo con cui il club, e quindi De Laurentiis, sia rimasto in silenzio. Una colpa grave, secondo Gattuso. Insanabile”