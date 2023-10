Il Mattino - Garcia risentito per le critiche: vorrebbe che il club facesse pubblicamente un annuncio sugli obiettivi stagionali

Calcio Napoli - La partita di questa sera contro la Fiorentina è molto importante per il Napoli: una vittoria permetterebbe alla squadra di restare nelle prime posizioni della classifica e di affrontare con maggiore tranquillità la sosta per le nazionali. Tuttavia, come si legge su Il Mattino, c'è un pizzico di tensione in Rudi Garcia.

Tensione Rudi Garcia Napoli Fiorentina

Stando a quanto si legge sul quotidiano Il Mattino, Garcia appare risentito per le critiche ricevute. Vorrebbe che il Napoli dicesse pubblicamente che la pretesa è una stagione di crescita al vertice, con il posto in Champions League come soglia della soddisfazione. Non a caso lo stesso allenatore non ha mai parlato di scudetto ma soltanto di primi quattro posti come obiettivo stagionale.