Il Mattino - Garcia non pensa di essere in bilico, ma con l'Empoli non rischia: 4-3-3 e titolarissimi, ha troppo da perdere

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta il clima a Castel Volturno, con il punto di vista di Rudi Garcia in vista di Napoli-Empoli. Ecco un estratto dall'approfondimento dell'edizione odierna del quotidiano:

"Un colpo di scena dietro l'angolo? Garcia lo sa bene che con De Laurentiis tutto è possibile ma sa anche che è normale, in caso di mancata vittoria con l'Empoli, finire in un altro tritacarne. Lo ha messo in conto. Ed è per questo che non cambierà assetto e formazione rispetto a mercoledì. In un clima più sereno avrebbe potuto anche azzardare Simeone titolare, magari un 4-2-3-1. Ma ha troppo da perdere, Garcia, per fare cambiamenti in questa fase. Vuole prendere i tre punti. E basta. Per questo, meglio puntare ai soliti noti. Non ci sono ultimatum al tecnico, non ci sono aut aut, non sarebbe quella di Empoli l'ultima spiaggia. Almeno nelle parole. Ma come reagirebbe De Laurentiis in caso di frenata al cospetto di quasi 50mila spettatori domenica al Maradona?

Un tecnico va giudicato per la mission del proprio club. Ed è per questo che Garcia fa fatica a comprendere il suo essere in bilico.? Il tecnico francese non pensa di essere a un bivio domenica, o almeno nessuno gliene ha parlato in questi termini: forse sottovaluta quello che cova sotto la cenere. Sa anche che il patron non è un mangia-allenatori: negli ultimi 10 anni, solo Ancelotti è stato esonerato a campionato in corso.. Ovvio, non vincere contro l'Empoli, significa andar ancor di più a sollecitare la tentazione che ha il patron di girare pagina".