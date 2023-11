Il Mattino - Garcia non ha mai alzato la voce anche quando poteva: il mercato non ha regalato la spinta giusta

Notizie calcio. L'edizione odierna de Il Mattino ha analizzato il momento del Napoli, chiamato ad invertire il trend del Maradona nelle prossime due gara contro Union Berlino ed Empoli.

Ecco quanto scritto dal quotidiano sul calciomercato azzurro e la gestione di Garcia:

La rosa azzurra non sembra aver ricevuto dal calciomercato un’adeguata spinta in avanti. Era necessario rafforzare la mediana e la difesa non certo con talenti emergenti ma magari con uomini di provata esperienza. Garcia non ha mai alzato la voce, non ha mai creato un alibi. Avrebbe potuto dire che tra Natan e Kim c’è una differenza abissale ma non lo ha mai fatto.