Il Mattino - Futuro Garcia, la squadra si schiera: la decisione a sorpresa

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta il clima a Castel Volturno, con la squadra che si schiera con Rudi Garcia. Ecco un estratto dall'approfondimento dell'edizione odierna del quotidiano:

"La squadra è con Garcia. Nonostante la distanza con i metodi di Spalletti sia siderale. Qualcuno ne ha risentito. Ma il passato non torna e bisogna, quindi, guardare avanti. E De Laurentiis lo ha capito nel corso dei colloqui individuali con i calciatori che non c'è una frattura. Ma De Laurentiis non abbandona l'idea di compiere valutazioni estreme. La vittoria con l'Empoli potrebbe regalare due settimane di serenità a un ambiente che ne ha folle necessità. In attesa di una poderosa scossa per affrontare il ciclo terribile e che Garcia, anche con il ritorno di Osimhen, è certo di poter assicurare. Il ds Meluso e il capo degli scouting Micheli rassicurano Garcia, ma la presenza di De Laurentiis non è nella normalità delle cose. E questo il tecnico francese lo comprende.

Garcia ha trascorso una lunga giornata con la squadra, De Laurentiis ha solo fatto una rapida apparizione sul campo di allenamento che si è tenuto in tarda mattinata, proprio perché domani si gioca all'ora di pranzo (e oggi seduta alle ore 11). Il patron ha cercato di capire lo stato d'animo del gruppo, le sue potenziali capacità di reazione, il comune sentire con Garcia e il suo staff. Non ha trovato un ambiente depresso e privo di fiducia. Anzi. Tutti hanno provato a dare il giusto peso al pari nella notte europea che, volendo, avvicina al passaggio del turno".