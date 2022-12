Il Mattino - Futuro Demme: diversi club in Italia e all'estero interessati, dipenderà dalla sua volontà

Napoli - Ultime notizie sulla situazione di Diego Demme che potrebbe andar via a gennaio attraverso la finesta di mercato. Arrivano aggiornamenti riguardo quello che può essere il futuro del calciatore da Il Mattino:

Il centrocampista tedesco ieri a Castel Volturno si è allenato in gruppo e dopo aver saltato l’ultimo test amichevole contro il Crystal Palace. Il Napoli vuole tenerlo, Spalletti è stato chiaro nella conferenza stampa della scorsa settimana in Turchia: ora dipenderà dalla sua volontà di voler restare oppure di giocare in qualche altra squadra per avere più spazio. Diversi club in Italia e all’estero hanno mostrato interesse, da capire nei prossimi giorni quale sarà l’evoluzione del discorso.