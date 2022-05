Napoli - Lorenzo Insigne saluta Napoli. Il Mattino riporta le iniziative che sono state preparate da oggi in poi per salutare il capitano.

Mercoledì, in fine, è prevista la grande festa di addio in un locale a San Giuseppe Vesuviano: 200 invitati, tra compagni e staff del Napoli (da Spalletti a De Laurentiis) ad alcuni della Nazionale che con Lorenzo hanno vinto l'Europeo nel 2021, passando per gli amici napoletani di sempre come Clementino e Gigi D'Alessio.