Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle prossime mosse di mercato del Napoli. Dal quotidiano si legge:

Fabian Ruiz è il gioiello già seguito in passato dai grandi club spagnoli (Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona) che potrebbero tornare a farsi avanti quest’estate, lo spagnolo ha un contratto in scadenza con il Napoli nel 2023. Quella di Fabian Ruiz è una situazione che potrebbe diventare calda in estate.