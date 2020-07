Il Mattino elogia Gattuso: "Il Napoli ha svoltato in tutti i sensi! Incita i suoi per costruire la mentalità vincente"

Ultime notizie Napoli - La mano dell'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso si vede eccome nel cambio di rendimento della squadra azzurra, come racconta Il Mattino:

"Il Napoli ha svoltato in tutti i sensi e nel girone di ritorno come punti solo l'Atalanta ha fatto meglio. Altri tre sono arrivati dal Ferraris contro il Genoa: Ringhio dalla panchina ha guidato i suoi con continue indicazioni, li ha spronati, incitati per tenere sempre alta la concentrazione e costruire così la mentalità vincente anche per l'anno prossimo"