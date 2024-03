Il Mattino durissimo - Lindstrom-Ngonge a Barcellona come due scolaretti in gita!

Ultime notizie SSC Napoli - Juan Jesus in mixed zone dopo Barcellona non ha nascosto il suo disappunto:

«In queste partite di Champions se non entri con la testa giusta ti fai male. Alcuni dei nostri giovani non hanno capito l'importanza della partita».

Un rimprovero pesantissimo quello di Juan Jesus e l''edizione odierna de Il Mattino di Napoli fa notare:

"Nel walk around della vigilia di Barcellona-Napoli Lindstrom e Ngonge sono stati pizzicati dalle telecamere mentre scherzavano come due scolaretti in gita senza dare alcun segno di concentrazione in vista della gara del giorno dopo".