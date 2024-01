Il Mattino distrugge Rapuano, voto bassissimo in pagella: "Pure gli arabi non hanno capito la sua gestione"

Notizie calcio. Il protagonista che non ti aspetti e che non vorresti: l'arbitro Rapuano ruba la scena nella finale di Supercoppa, cambiando metro arbitrale tra un tempo e l'altro, decidendo di espellere Simeone ad inizio ripresa con una doppia ammonizione nel giro di pochi minuti.

Ci va giù pesante l'edizione odierna de Il Mattino, che rifila un 3 in pagella per Rapuano:

Arrivare fino a Riad per vedere come protagonista un arbitro non è il modo migliore per esportare la serie A. La gara è condizionata dai suoi errori, pure gli arabi non hanno compreso come si gestiscono i cartellini. Sbaglia quando grazia per due volte Calha e lo ammonisce solo al terzo fallaccio, al 44’. A Simeone, invece, non risparmia nulla: una trattenuta (visto come aveva fischiato nulla, senza senso) e un pestone a centrocampo valgono due gialli in cinque minuti. Malissimo.