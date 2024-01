Il Mattino distrugge Lindstrom: presto sarà ospite di "Chi l'ha visto". Non entra neanche con le tante assenze

Napoli Calcio - L'edizione odierna de Il Mattino punta il dito ancora una volta su Jesper Lindstrom. Anche ieri, nonostante l'emergenza, non è entrato in campo con Mazzarri che gli ha preferito addirittura zerbin che in questo Napoli non doveva essere un elemento cardine bensì un gregario.

Ecco cosa scrive Il Mattino su Lindstrom: "Lindstrom sarà presto da Federica Sciarelli ospite di "Chi l'ha visto". Non entra mai: né per Gaetano, né per Cajuste. Ma tant'è. Mazzarri si affida a Simeone prima punta e nella ripresa getta nella mischia Raspadori".