Il Mattino - Diritti TV, De Laurentiis e Iervolino alleati: il piano per far saltare l'offerta Dazn-Sky

Calcio Napoli - De Laurentiis e Iervolino alleati per far nascere il canale della Lega. Come si legge sul quotidiano Il Mattino, i presidenti di Napoli e Salernitana sono convinti che bisogna dire di no all'offerta da quasi 900 milioni di Dazn e Sky per puntare ad una creazione di un solo canale grazie a Oaktree, fondo statunitense, pronto ad alzare il minimo garantito a 975 milioni.

Alleanza De Laurentiis e Iervolino canale Lega

Serve una coalizione di sette club per dire di no alla proposta Dazn-Sky. Stando a quanto si legge su Il Mattino, con il Napoli ci sono Fiorentina, Roma, Milan, Juventus e Salernitana. Chi invece non la pensa come De Laurentiis è Lotito, così come Cairo. Entrambi i presidenti sembrano orientati invece ad accettare l'offerta dei due broadcaster per le stagioni 2024-2029.