"Tirate da fuori". Diktat di Calzona alla squadra: le tre linee guida per battere la Juve

Napoli - Per giocare con Calzona bisogna farsi un cuore così si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino che spiega come l'allenatore calabrese abbia praticamente fatto una vera e propria rivoluzione da quando è stato chiamato da Aurelio De Laurentiis per guidare il Napoli. Calzona ha gettato le basi del suo 4-3-3 fatto di passaggi, qualità e verticalizzazioni. Il tecnico ha però ribadito una cosa ieri alla squadra.

Francesco Calzona

Napoli Juventus

Come si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, ieri Calzona ha ribadito alla squadra che va bene la qualità, il bel gioco, ma serve concretezza per vincere le partite. Bisogna correre, andare ad aggredire alto per recuperare subito il pallone. Le linee guida in vista della gara di stasera contro la Juventus sono quattro come spiega Il Mattino: pochi errori, il 'noi' davanti ad ogni cosa ed infine il messaggio chiaro "tirate da fuori".