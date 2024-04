Il Mattino - Di Lorenzo sta pensando sul serio di lasciare Napoli: contatti con due club inglesi

Giovanni Di Lorenzo sta pensando seriamente di andare via dal Napoli al termine di questa stagione. A lanciare questa indiscrezione è l'edizione odierna de Il Mattino che spiega come il capitano sia davvero molto preoccupato per il futuro in maglia azzurra. Vuole capire cosa intende fare la società sotto vari punti di vista. Lui ha voglia di vincere, di essere ancora il capitano del Napoli ma non più a tutti i costi. per questi motivi - si legge sul quotidiano - chiederà un incontro con il presidente De Laurentiis per chiarire alcuni punti.

Di Lorenzo vuole andare via dal Napoli

Napoli - Nell'articolo pubblicato da Il Mattino si legge come la premier League sia sulle tracce di Giovanni Di Lorenzo. Sono due le squadre che hanno sondato il capitano: Manchester United e Aston Villa. Entrambe hanno trovato le porte aperte nel senso che Di Lorenzo vuole ascoltare tutte le proposte. De Laurentiis quest'anno non intende riconfermare chi è scontento. Non guarderà ai contratti. Nel caso di Di Lorenzo c'è un rinnovo praticamente firmato da poco, ma conterà molto la volontà tra le parti di proseguire l'avventura. In questo caso - stando a quanto sostiene Il Mattino - peserà molto cosa vorrà fare Di Lorenzo dopo una stagione così tribolata.