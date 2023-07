Il Mattino - Di Lorenzo ha provato a far cambiare idea a Sinatti, la risposta del preparatore atletico

Notizie Calcio Napoli - Sinatti ha voluto inviare un messaggio a capitan Di Lorenzo una volta presa la decisione giovedì. E Di Lorenzo ha provato persino a fargli cambiare idea. Perché quel gruppo che ha vinto lo scudetto è fatto di uomini di spessore. Ma Sinatti non ha fatto retromarcia.

Non è il primo addio al Napoli: nel 201 Ancelotti non volle tenerlo nello staff tecnico e rimase sotto contratto con il club azzurro per un anno e mezzo. Senza fare nulla. Lui e Calzona (ora ct della Slovacchia).

Con Sarri, con cui aveva iniziato il suo percorso delle meraviglie, si era distaccato proprio per la sua decisione di sposare il progetto Napoli. Nel 2020 la risoluzione del contratto e poi la breve esperienza in Turchia, al Karagumruk, voluto da Farioli. E proprio Farioli ieri lo ha chiamato, per portarlo al Nizza.

Lo riportano i colleghi del Mattino