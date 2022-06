Il Mattino - Deulofeu si sta guardando intorno: ha capito che l'affare con il Napoli non si chiuderà a breve

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino non esclude che alla fine l'operazione Deulofeu possa anche saltare definitivamente. La trattativa va per le lunghe tra Napoli ed Udinese ed il calciatore si starebbe anche guardando intorno perchè le offerte non gli mancano specialmente dalla Spagna.

Deulofeu-Napoli affare a rischio?

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino scrive: